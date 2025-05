Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 209,98 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 209,98 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 209,08 USD. Bei 210,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.896.784 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 19,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 225,09 USD an.

Apple gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent auf 95,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Apple wird am 23.07.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,20 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

