Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Plus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 32,28 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 32,28 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 32,37 EUR zu. Bei 31,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 852.725 Aktien.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 166,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,916 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,76 EUR.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,40 EUR im Jahr 2025 aus.

