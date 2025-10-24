Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 30,15 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 30,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 30,17 EUR. Mit einem Wert von 29,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.408.613 Commerzbank-Aktien.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 53,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

