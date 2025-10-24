DAX24.174 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,21 +0,4%Gold4.057 -1,7%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Freitagvormittag Boden gut

24.10.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 30,03 EUR zu.

Commerzbank
30,02 EUR 0,21 EUR 0,70%
Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Bei 30,16 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,90 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 153.594 Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 27,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 53,71 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

