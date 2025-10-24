Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Freitagvormittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 30,03 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Bei 30,16 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,90 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 153.594 Aktien.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 27,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 53,71 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,25 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
