Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Boden

24.10.25 12:04 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 30,10 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 30,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 30,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,90 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 761.514 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. 27,57 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 116,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,953 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 31,25 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

