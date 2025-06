Japanische Firma Metaplanet schockt Markt mit massivem Bitcoin-Kauf: Aktie explodiert um 25%

Rally geht weiter

Die japanische Investmentgesellschaft Metaplanet hat ihre Bitcoin-Bestände mit einem Milliardenkauf auf genau 10.000 Bitcoin ausgebaut. Der aggressive Krypto-Vorstoß katapultierte die Metaplanet-Aktie am Montag um über 25 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier bereits einen atemberaubenden Kursanstieg von 431 Prozent.

Massiver Bitcoin-Zukauf zu Spitzenpreisen

Laut einer Pressemitteilung erwarb Metaplanet am Montag weitere 1.112 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 15.182.668 Yen (etwa 105.400 US-Dollar) pro Coin. Das Gesamtvolumen dieser Transaktion beläuft sich auf rund 16,88 Milliarden Yen. Mit diesem strategischen Zukauf hat das Unternehmen seinen Bitcoin-Bestand auf exakt 10.000 Einheiten erweitert.

Der Durchschnittspreis aller bisherigen Käufe liegt bei 13.915.230 Yen (etwa 96.570 US-Dollar) pro Bitcoin. Angesichts des aktuellen Bitcoin-Kurses von rund 106.622 US-Dollar laut CoinMarketCap zahlt sich die Kryptostrategie für Metaplanet derzeit aus.

Erfolgsindikator "BTC-Rendite" überzeugt Anleger

Metaplanet misst den Erfolg seiner Bitcoin-Strategie unter anderem anhand der sogenannten "BTC-Rendite". Diese Kennzahl reflektiert die prozentuale Veränderung des Verhältnisses zwischen den gesamten Bitcoin-Beständen und den vollständig verwässerten ausstehenden Aktien über einen bestimmten Zeitraum. Im laufenden Quartal beträgt die BTC-Rendite laut Unternehmensangaben aktuell 87,2 Prozent, nach 95,6 Prozent im ersten Quartal 2024.

Diese beeindruckenden Zahlen begeistern die Anleger: Die Metaplanet-Aktie schloss am Montag an der japanischen Börse mit einem Plus von 25,58 Prozent bei 1.895,00 Yen.

Frische Mittel sichern weitere Bitcoin-Offensive

Für seine Bitcoin-Strategie setzt Metaplanet auf eine durchdachte Finanzierungsstruktur. Seit Jahresbeginn sammelte das Unternehmen über mehrere Nullkupon-Anleihen und Aktienoptionsprogramme bereits Mittel in Milliardenhöhe ein.

Am Montag flossen dem Unternehmen erneut rund 210 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe der 18. Serie von Wandelanleihen zu - zweckgebunden für weitere Bitcoin-Käufe. Die Anleihen werden voraussichtlich am 12. Dezember 2025 fällig, wobei die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an zukünftige Mittelbeschaffungsaktivitäten geknüpft ist.

