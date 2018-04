Tesla bekommt in Sachen Verbraucherschutz die Note 6

Noch zu Jahresbeginn 2018 waren die Vorzeichen umgekehrt: Das US-Verbrauchermagazin "Consumer Reports" hat ermittelt, dass Tesla in den Vereinigten Staaten der Autobauer mit den zufriedensten Kunden ist. Das zweite Mal in Folge hatte der Elektroautobauer rund um Milliardär Elon Musk die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen. Doch knapp vier Monate später kommt die US-Verbraucherschutzorganisation Better Business Bureau (BBB) zu einem anderen Ergebnis - zumindest für eine Reihe von Kunden, die sich mit einer Beschwerde an Tesla gewandt haben.

"Note F" für Tesla

Wie die US-Zeitung "Mercury News" berichtet, liegen den Verbraucherschützern von BBB derzeit 65 offizielle Beschwerden über Tesla vor - dabei ging es um Garantiefälle bis hin zu offenbar defekten Fußmatten. Nicht mal die Hälfte, 23 nämlich nur, habe für beide Seiten mit einer zufriedenstellenden Lösung geendet, so das Blatt. Auf zehn weitere Beschwerden habe das Unternehmen zwar reagiert, hatte aber keine angemessene Lösung für die Probleme parat. Auf 15 Beschwerden habe es von Konzernseite überhaupt keine Reaktion gegeben, bei den restlichen Fällen hätten Kunden den Lösungsvorschlag des Unternehmens abgelehnt.

Die Verbraucherschutzorganisation vergab angesichts des schlechten Kundenservices die US-Note "F" an Tesla, was nach deutschen Maßstäben einer "5-6" entspricht.

Tesla hat treue Fans

Doch die Bewertung der Verbraucherschützer von BBB dürfte dem Konzern nicht nachhaltig schaden. Schließlich gelten Tesla-Fahrer als "treue Fans" des Konzerns, die Untersuchung im Januar hatte ergeben, dass rund 91 Prozent der Tesla-Fahrer auch bei ihrem nächsten Autokauf wieder auf ein Modell von Tesla zurückgreifen wollen. Der Abstand zum zweiten Platz in dieser Kundenzufriedenheitsbefragung ist eklatant: 84 Prozent der Porsche-Fahrer würden erneut einen Porsche kaufen, wie dem "Consumer Report" zu entnehmen ist.

Entsprechend dürfte die schlechte Note, die Better Business Bureau Tesla nun verpasst, nicht nachhaltig auf das Geschäft von Tesla durchschlagen. Immerhin sind Tesla-Fans dem Konzern auch in schlechten Zeiten treu: Obwohl das Unternehmen bei dem Massenmarktmodell Model 3 deutlich hinter dem Produktionsplan liegt, sind die Auftragsbücher weiter prall gefüllt, nur wenige Vorbesteller haben angesichts der langen Wartezeiten ihre Bestellung storniert.

Wer sein Model 3 bereits ausgeliefert bekommen hat, scheint mit dem Fahrzeug auch zufrieden zu sein, das meldete der Konzern selbst bei der Veröffentlichung der jüngsten Auslieferungszahlen: "Die Qualität des Model 3, das aus der Produktion kommt, ist auf dem höchsten Niveau, das wir bei allen unseren Produkten gesehen haben. Dies spiegelt sich in der überwältigenden Zufriedenheit unserer Kunden an ihrem Model 3 wider. Unsere anfängliche Kundenzufriedenheit liegt bei über 93 Prozent, was die höchste Punktzahl in der Geschichte von Tesla ist", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme zum Monatsbeginn.



