So bewegt sich Reddit

Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag schwächer

02.09.25 16:09 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 221,61 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
217,35 USD -7,73 USD -3,43%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 221,61 USD nach. Die Reddit-Aktie sank bis auf 213,35 USD. Mit einem Wert von 219,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.453 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,00 USD. 14,16 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 75,06 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2025 1,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

