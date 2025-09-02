DAX23.583 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.193 -0,2%Nas21.544 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
So bewegt sich Reddit

Reddit Aktie News: Reddit bricht am Nachmittag nach oben aus

03.09.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit bricht am Nachmittag nach oben aus

Die Aktie von Reddit zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,2 Prozent im Plus bei 235,80 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,2 Prozent auf 235,80 USD. Die Reddit-Aktie legte bis auf 239,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,22 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 359.865 Reddit-Aktien.

Am 19.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 55,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,56 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2025 1,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

