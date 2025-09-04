Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Nachmittag

Reddit im Fokus

Die Aktie von Reddit zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 237,40 USD.

Die Reddit-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 237,40 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 239,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,32 USD. Zuletzt wechselten 204.080 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 55,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 76,71 Prozent wieder erreichen.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

