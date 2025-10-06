DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.966 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,52 +1,8%Gold3.963 +2,0%
Aktie im Blick

Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend mit Kursplus

06.10.25 20:23 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 208,20 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 208,20 USD. Die Reddit-Aktie legte bis auf 211,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 205,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 519.681 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 26,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,96 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 66,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 1,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

