Reddit Aktie News: Reddit am Montagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 202,51 USD ab.

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 202,51 USD ab. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 199,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 206.592 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 28,39 Prozent niedriger. Bei 68,96 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 193,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach -0,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 499,63 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Reddit-Aktie.

