Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagabend im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 209,18 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 210,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 425.384 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 26,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 69,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 66,87 Prozent Luft nach unten.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 499,63 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene