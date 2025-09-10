Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 262,08 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 262,08 USD. Die Reddit-Aktie legte bis auf 262,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 260,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.161 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 262,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 0,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 368,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit -0,06 USD je Aktie eingenommen. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison