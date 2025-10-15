DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Reddit im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Aufwind

15.10.25 16:08 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 201,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
170,00 EUR -3,00 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 15:53 Uhr 2,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 203,30 USD. Bei 201,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 80.012 Reddit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,60 USD am 17.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 63,49 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen

In eigener Sache

Übrigens: Reddit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung