Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Aufwind

Reddit im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 201,59 USD.

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 15:53 Uhr 2,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 203,30 USD. Bei 201,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 80.012 Reddit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,60 USD am 17.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 63,49 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

