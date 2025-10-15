DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
So entwickelt sich Reddit

Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit positiven Vorzeichen

15.10.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Reddit. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 200,00 USD.

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 200,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 203,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 201,97 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 391.321 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 41,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,60 USD ab. Abschläge von 63,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit -0,06 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,63 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Reddit möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

