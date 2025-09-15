Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

So bewegt sich Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 265,99 USD zu.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 265,99 USD. Die Reddit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 267,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 263,09 USD. Bisher wurden via New York 216.871 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 0,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,33 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 78,45 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 281,18 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,85 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

