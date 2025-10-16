DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.530 -0,6%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit negativen Vorzeichen

16.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 197,36 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
171,00 EUR 1,00 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 197,36 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Reddit-Aktie bisher bei 196,80 USD. Bei 202,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 204.527 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 43,30 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,60 USD am 17.10.2024. Mit einem Kursverlust von 62,71 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,63 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Reddit wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

