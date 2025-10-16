Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 201,42 USD zu.

Das Papier von Reddit konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 201,42 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,50 USD an. Bei 202,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.432 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 40,41 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 73,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 63,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher