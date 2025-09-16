DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.986 +0,5%Nas22.287 -0,2%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1848 -0,1%Öl67,72 -1,1%Gold3.662 -0,8%
Top News
17.09.25 20:24 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 258,55 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
258,78 USD -7,88 USD -2,96%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 258,55 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Reddit-Aktie bis auf 249,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,37 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 981.009 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 268,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Am 18.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 77,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2025 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

