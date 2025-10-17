Reddit Aktie News: Reddit am Freitagnachmittag mit Einbußen

Reddit im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 197,30 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 197,30 USD ab. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 192,49 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107.536 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,51 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher