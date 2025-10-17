Reddit Aktie News: Reddit am Abend billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 192,14 USD.

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 3,4 Prozent auf 192,14 USD ab. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 189,02 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,00 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 390.182 Aktien.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 32,06 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 75,94 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 153,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 281,18 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher