Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Reddit zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 6,1 Prozent.

Um 20:06 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 223,94 USD zu. Bei 225,58 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 412.930 Reddit-Aktien.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 11,49 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.08.2024 bei 55,06 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 1,81 USD im Jahr 2025 aus.

