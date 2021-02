Regeneron, Sanofi erhalten erweiterte US-Zulassung für Libtayo

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Die Pharmakonzerne Regeneron und Sanofi SA dürfen ihr Medikament Libtay in den USA nun auch für Patienten mit bestimmten Formen von Lungenkrebs einsetzen. Es ist die dritte Indikation für die Immuntherapie der beiden Unternehmen in den USA, wie diese mitteilten. Renegeron und Sanofi kooperieren weltweit bei Entwicklung und Vermarktung des Medikamentes.

