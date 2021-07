Ausverkauf chinesischer Techwerte verschärft sich

Angeheizt wurde der Ausverkauf von Sorgen wegen der massiven Regulierungsmaßnahmen Pekings im Technologiesektor und anderen Branchen. Die Aktien des Online-Gaming- und Social-Media-Riesen Tencent Holdings fielen um 9 Prozent. Der Ausverkauf drückte den Marktwert von Tencent laut FactSet auf etwa 546 Milliarden Dollar - das bedeutet, dass das Unternehmen seit seinem Höchststand Mitte Februar etwa 396 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren hat.

Die in Hongkong notierten Aktien der Alibaba Group Holding, Chinas größtem E-Commerce-Unternehmen, fielen um 5 Prozent. China befindet sich seit Monaten in einer Kampagne zur Zügelung von Big Tech, die sich auf Themen wie Datensicherheit, monopolistisches Verhalten und finanzielle Stabilität erstreckt. Der Vorstoß hat Unternehmen wie Alibaba, deren Schwesterfirma Ant Group und den Fahrdienstleistungs-Riesen DiDi Global in Mitleidenschaft gezogen. Drastische Maßnahmen zur Einschränkung der Nachhilfebranche haben die Investoren ebenfalls verunsichert.

Der Hang-Seng-Tech-Index verlor 8 Prozent und übertraf damit den Rückgang des breiteren Hang-Seng-Index um 3,8 Prozentpunkte. Dies führte dazu, dass der Tech-Benchmark, der vor genau einem Jahr eingeführt wurde und 30 lokal notierte Aktien umfasst, laut FactSet seit Jahresbeginn um fast 27 Prozent gefallen ist. Unter den anderen großen Online-Unternehmen gab die Aktie des Essenslieferanten Meituan um 17,5 Prozent nach. Gegen Ende der vorangegangenen Börsensitzung hatten die Regulierungsbehörden Richtlinien herausgegeben, wie Unternehmen wie Meituan ihre Lieferfahrer behandeln sollten.

Die Aktie von Kuaishou Technology, dem chinesischen Konzern, der hinter der sehr populären Kurzvideo-App TikTok steht, fiel um 5,4 Prozent auf 107,80 Hongkong-Dollar je Aktie. Damit sackte sie weiter unter ihren Börseneinführungskurs von 115 Hongkong-Dollar, den sie am Montag durchbrochen hatte. Das Unternehmen hatte im Februar einen äußerst erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Die Aktie schoss damals rasch auf ein Vielfaches des IPO-Preises, ist aber seitdem stetig gefallen, da sich die Stimmung der Investoren gegenüber chinesischen Online-Unternehmen verschlechtert hat.

Einige High-Tech-Firmen, die von Investoren und Analysten als weniger anfällig für eine härtere Gangart der Behörden angesehen werden, blieben verschont. Die Aktien des chinesischen Chipherstellers Semiconductor Manufacturing International Corp. stiegen in Hongkong um mehr als 7 Prozent.

Von Quentin Webb

HONGKONG (Dow Jones)

