Ein 6.000-Euro-Elektroauto aus dem 3-D-Drucker soll den Massenmarkt erobern

Produzent des ersten serienreifen 3-D-Druck-Elektrofahrzeuges ist das italienische Startup XEV. Das Unternehmen hat das E-Auto in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Polymaker-Konzern, einem Spezialisten für 3D-Druckmaterial, entwickelt. Und schon jetzt ist die Nachfrage riesig.

Marktstart 2019

Das Fahrzeug, das den Namen LSEV - die Kurzform für low-speed-electric vehicle - tragen soll, soll schon im zweiten Quartal 2019 über Europas und Asiens Straßen rollen. Äußerlich erinnert der LSEV, der als Zweisitzer konzipiert ist, an den Smart und doch kommt das 3-D-Fahrzeug deutlich günstiger daher als die Kleinwagenmarke des Stuttgarter Autoriesen Daimler. Die Entwickler streben dem Vernehmen nach einen Verkaufspreis von 7.500 US-Dollar, umgerechnet rund 6.000 Euro, an.

Für diesen Preis kommen Kunden mit einer Akkuladung bis zu 150 Kilometer weit, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 70 Kilometern pro Stunde liegen.

Großteil der Bauteile wurden gedruckt

Angaben von XEV zufolge besteht der LSEV aus 57 verschiedenen Bauteilen - herkömmliche Fahrzeuge werden aus rund vier Mal so vielen Bauteilen zusammengesetzt. Der komplette Druckvorgang habe 3 Tage in Anspruch genommen, lediglich Teile wie Karosserie, Glas, Sitze und Reifen kommen nicht aus dem 3-D-Drucker. Mit dem Verfahren habe man die Herstellungskosten um mehr als 70 Prozent senken können, so Guo Xiaozheng, Seniordesigner von XEV.

Infolge des Druckprozesses habe man auch das Gewicht deutlich reduziert: 450 kg bringt das Leichtgewicht auf die Waage.

Nachfrage groß

XEV zufolge haben bereits zahlreiche potenzielle Kunden Vorbestellungen getätigt. Rund 7.000 Pre-Orders seien eingegangen, so Guo weiter. Darunter fänden sich auch namhafte Unternehmen die die italienische Post und der Autovermieter Arval, zudem kämen zahlreiche Interessenten aus China.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XEV