Volkswagen-Konzern steigert Absatz im März

Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die weltweiten Auslieferungen um 5,3 Prozent auf 1,04 Millionen Fahrzeuge. Im ersten Quartal kamen die Wolfsburger mit 2,68 Millionen Autos auf ein Plus von 7,4 Prozent.

Vor allem in China war Volkswagen stark. Hier stieg der Absatz im März um 10,6 Prozent auf 358.800 Autos. In den USA stand ein Anstieg von 13 Prozent auf 57.800 Fahrzeuge zu Buche. In Europa verbuchte VW noch ein kleines Plus von 1,2 Prozent auf 479.900 Autos. In Deutschland war der Absatz leicht rückläufig. <

FRANKFURT (Dow Jones)

