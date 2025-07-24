DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.024 -1,1%Nas21.069 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
Kursentwicklung im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von RELX

02.09.25 16:09 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von RELX

Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 45,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,48 EUR -0,08 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 45,91 USD. Bei 45,82 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 55.053 RELX-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 22,63 Prozent Plus fehlen der RELX-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 3,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,899 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

