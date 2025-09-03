RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX reagiert am Nachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 46,71 USD.

Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 46,71 USD. Die RELX-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,87 USD. Bei 46,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RELX-Aktien beläuft sich auf 90.050 Stück.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Gewinne von 20,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,899 USD.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte RELX Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den RELX-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach