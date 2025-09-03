DAX23.780 +0,8%ESt505.351 +0,5%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.463 +0,4%Nas21.568 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.545 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienentwicklung

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX reagiert am Nachmittag positiv

04.09.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 46,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,64 EUR 0,44 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 46,71 USD. Die RELX-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,87 USD. Bei 46,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RELX-Aktien beläuft sich auf 90.050 Stück.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Gewinne von 20,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,899 USD.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte RELX Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den RELX-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen