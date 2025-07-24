RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Nachmittag nordwärts

RELX im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 47,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die RELX-Aktie sogar auf 47,40 USD. Bei 47,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 27.453 RELX-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 18,88 Prozent wieder erreichen. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,73 USD je RELX-Aktie.

