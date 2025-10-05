DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.320 +2,0%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

05.10.25 09:48 Uhr
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
98.605,6072 CHF 1.242,6515 CHF 1,28%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
106.319,8049 EUR 2.055,5878 EUR 1,97%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
91.965,7515 GBP 1.159,0676 GBP 1,28%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
18.400.088,7759 JPY 355.747,4336 JPY 1,97%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
124.792,8975 USD 2.412,7467 USD 1,97%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.639,4072 CHF 69,5202 CHF 1,95%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.924,1284 EUR 101,2013 EUR 2,65%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.394,3386 GBP 64,8423 GBP 1,95%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
679.123,8123 JPY 17.514,2680 JPY 2,65%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.605,9467 USD 118,7851 USD 2,65%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4145 CHF 0,0523 CHF 2,21%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,6034 EUR 0,0738 EUR 2,92%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2519 GBP 0,0488 GBP 2,21%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
450,5579 JPY 12,7671 JPY 2,92%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0558 USD 0,0866 USD 2,92%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6934 CHF 0,0249 CHF 3,73%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7476 EUR 0,0318 EUR 4,44%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6467 GBP 0,0232 GBP 3,73%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
129,3834 JPY 5,4981 JPY 4,44%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8775 USD 0,0373 USD 4,44%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
96,3267 CHF 0,5229 CHF 0,55%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
103,8626 EUR 1,2681 EUR 1,24%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
89,8403 GBP 0,4878 GBP 0,55%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.974,8305 JPY 219,4538 JPY 1,24%
Charts|News

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,91 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 124.714,48 US-Dollar wert, nach 122.380,15 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 84,4 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 122,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (120,42 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,99 Prozent auf 4.576,61 US-Dollar, nach 4.487,16 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 2,07 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 602,81 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 590,61 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 3,050 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,969 US-Dollar).

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 34,33 US-Dollar am Vortag auf 34,41 US-Dollar nach oben (0,23 Prozent).

Zudem legt Monero zu. Um 1,86 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 336,04 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 329,90 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 3,53 Prozent auf 6,435 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 6,216 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1929 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1863 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Sonntagvormittag hinzu. Um 3,94 Prozent auf 0,8733 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8402 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,81 Prozent auf 0,4053 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3942 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0017 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0085 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0081 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com