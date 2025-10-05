Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,91 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 124.714,48 US-Dollar wert, nach 122.380,15 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 84,4 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 122,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (120,42 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,99 Prozent auf 4.576,61 US-Dollar, nach 4.487,16 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 2,07 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 602,81 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 590,61 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 3,050 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,969 US-Dollar).

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 34,33 US-Dollar am Vortag auf 34,41 US-Dollar nach oben (0,23 Prozent).

Zudem legt Monero zu. Um 1,86 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 336,04 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 329,90 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 3,53 Prozent auf 6,435 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 6,216 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1929 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1863 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Sonntagvormittag hinzu. Um 3,94 Prozent auf 0,8733 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8402 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,81 Prozent auf 0,4053 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3942 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0017 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0085 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0081 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.