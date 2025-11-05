DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.575 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,55 -1,2%Gold3.986 +1,4%
So entwickelt sich RELX

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend gesucht

05.11.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend gesucht

Die Aktie von RELX zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die RELX-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 44,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,44 EUR -0,16 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie konnte um 20:03 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 44,56 USD. In der Spitze gewann die RELX-Aktie bis auf 44,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 44,35 USD. Bisher wurden heute 82.694 RELX-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2025 auf bis zu 43,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,893 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

