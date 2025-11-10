RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag in Rot
Die Aktie von RELX gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 41,67 USD ab.
Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 41,67 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 41,65 USD. Mit einem Wert von 41,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 43.859 RELX-Aktien.
Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). 35,11 Prozent Plus fehlen der RELX-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 0,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den RELX-Büchern.
