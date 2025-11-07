RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von RELX

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 42,23 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 42,23 USD. Bei 41,82 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,20 USD. Bisher wurden via New York 344.416 RELX-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Mit einem Zuwachs von 33,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 0,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,893 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Aktie aus.

