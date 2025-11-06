DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.181 -1,4%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
Kurs der RELX

06.11.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Abend schwächer

06.11.25 20:23 Uhr

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 43,32 USD ab.

RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,68 EUR 0,24 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 43,32 USD ab. Die RELX-Aktie sank bis auf 42,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,33 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.102 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,96 Prozent. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 USD belaufen.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

