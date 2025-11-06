RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Abend schwächer
Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 43,32 USD ab.
Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 43,32 USD ab. Die RELX-Aktie sank bis auf 42,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,33 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.102 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,96 Prozent. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 USD belaufen.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
