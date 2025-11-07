RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 42,12 USD.
Die RELX-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 42,12 USD nach. Der Kurs der RELX-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,82 USD nach. Bei 42,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.660 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,67 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 41,82 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 0,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,893 USD.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
