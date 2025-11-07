RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 42,12 USD.

Die RELX-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 42,12 USD nach. Der Kurs der RELX-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,82 USD nach. Bei 42,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.660 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,67 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 41,82 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 0,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,893 USD.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

