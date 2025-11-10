RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagabend mit Verlusten
Die Aktie von RELX gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 42,03 USD.
Um 20:07 Uhr ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 42,03 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 41,65 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 41,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 178.063 RELX-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 33,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 41,65 USD fiel das Papier am 10.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,893 USD je RELX-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 USD fest.
