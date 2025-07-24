RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend mit Aufschlag

Kurs der RELX

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,4 Prozent auf 46,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die RELX-Aktie bei 46,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 126.615 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,81 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 44,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,37 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,900 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

