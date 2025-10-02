DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,58 -1,3%Gold3.832 -0,9%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag im Minusbereich

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 46,64 USD.

Das Papier von RELX befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 46,64 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 46,53 USD. Bei 46,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 24.757 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,71 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,900 USD aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

