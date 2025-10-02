RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 46,64 USD.
Das Papier von RELX befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 46,64 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 46,53 USD. Bei 46,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 24.757 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,71 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.
Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,900 USD aus.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
