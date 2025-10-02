RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX büßt am Donnerstagabend ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 46,57 USD.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 46,57 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 46,29 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 46,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206.569 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,09 Prozent.

RELX-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,900 USD belaufen.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.

