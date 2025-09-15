RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend mit Verlusten

Blick auf RELX-Kurs

Die Aktie von RELX gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,71 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die RELX-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 46,71 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RELX-Aktie bisher bei 46,63 USD. Bei 46,92 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 110.396 RELX-Aktien umgesetzt.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 20,54 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,900 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 USD je RELX-Aktie.

