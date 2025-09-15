RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend mit Verlusten

DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.577 +0,5%Euro1,1861 +0,8%Öl68,52 +1,6%Gold3.692 +0,4%
Blick auf RELX-Kurs

16.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,71 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,42 EUR -0,38 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die RELX-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 46,71 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RELX-Aktie bisher bei 46,63 USD. Bei 46,92 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 110.396 RELX-Aktien umgesetzt.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 20,54 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,900 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

mehr Analysen