RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX reagiert am Mittwochabend positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 47,48 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von RELX zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 47,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 47,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 147.158 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 15,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,900 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

