RELX Aktie News: RELX gibt am Nachmittag nach

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RELX befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 48,24 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
41,60 EUR -0,20 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 48,24 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 48,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.783 RELX-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 44,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,37 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,898 USD je RELX-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

