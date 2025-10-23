RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 45,89 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 45,89 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 45,89 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 45,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 41.280 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 22,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,20 USD am 16.11.2024. Mit einem Kursverlust von 3,68 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,898 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
