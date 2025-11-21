DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.440 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.085 +0,2%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend freundlich

21.11.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 40,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34,12 EUR -0,08 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RELX konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 40,93 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 40,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 40,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 384.848 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 27,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 39,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,888 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

