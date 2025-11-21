RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 40,93 USD.

Das Papier von RELX konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 40,93 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 40,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 40,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 384.848 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 27,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 39,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,888 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Aktie aus.

