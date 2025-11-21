RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken RELX am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 40,37 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 40,37 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 40,66 USD. Bei 40,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.451 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 39,46 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,31 USD ab. Abschläge von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,888 USD je RELX-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

