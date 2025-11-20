RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,39 USD ab.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 39,39 USD. Die RELX-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,31 USD nach. Mit einem Wert von 39,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 336.722 RELX-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 42,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,31 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,888 USD.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den RELX-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 USD je Aktie.

