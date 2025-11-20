RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 39,75 USD ab.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 39,75 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 39,73 USD. Bei 39,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 46.507 RELX-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 29,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 39,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 0,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,888 USD je Aktie ausschütten.
Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,71 USD je RELX-Aktie.
