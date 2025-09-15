DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,3%Dow46.413 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Aktienkurs im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteidigt am Montagabend Tendenz

22.09.25 20:25 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteidigt am Montagabend Tendenz

Die Aktie von RELX zeigt am Montagabend wenig Änderung. Im New York-Handel kam die RELX-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 46,99 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die RELX-Aktie um 20:04 Uhr im New York-Handel bei 46,99 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 47,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte RELX-Aktie bei 46,59 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,66 USD. Der Tagesumsatz der RELX-Aktie belief sich zuletzt auf 74.971 Aktien.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RELX-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,900 USD ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

