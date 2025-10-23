RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Donnerstagabend schwächer

Kurs der RELX

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 45,94 USD ab.

Die RELX-Aktie gab im New York-Handel um 20:06 Uhr um 1,8 Prozent auf 45,94 USD nach. Der Kurs der RELX-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,56 USD nach. Bei 45,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der RELX-Aktie belief sich zuletzt auf 140.180 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (44,20 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 3,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den RELX-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 USD je Aktie.

